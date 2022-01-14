В мэрии Екатеринбурга рассказали, какие обращения к ним поступали от горожан в 2021 году

Более 46 % всех обращений горожан было адресовано мэру и его заместителям Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошлый год в администрацию Екатеринбурга на рассмотрение поступило 117 тысяч 610 обращений: 84 тысячи 832 от физических лиц и 32 тысячи 778 от организаций, что на 3 тысячи 847 больше, чем в прошлом году. Об этом рассказали в Департаменте организационного и документационного обеспечения.

- Этот показатель растет с каждым годом, что, в частности, говорит о желании граждан активно участвовать в развитии уральской столицы, вносить свои предложения по улучшению городской среды во взаимодействии с муниципальной властью, а также о наличии удобных способов направления обращений в администрацию, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Более 46 % всех обращений было адресовано мэру и его заместителям. В основном горожане обращались в администрацию по вопросам, касающимся образования, благоустройства, ЖКХ, землепользования, государственного управления, транспорта, строительства и архитектуры, социального обеспечения и жилья.