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Происшествия14 января 2022 10:22

Начальник службы безопасности Ельцин Центра уволился из-за скандала с испорченной картиной

Шедевр сейчас находится на реставрации в Москве
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Место картины сейчас пустует

Место картины сейчас пустует

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском Ельцин Центре разразился нешуточный скандал. В декабре здесь испортили картину, созданную ученицей самого Малевича. Шедевр был застрахован на 75 миллионов долларов.

Инцидент произошел 7 декабря на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», которая сейчас проходит в Арт-галерее Ельцин Центра. Здесь была представлена картина Анны Лепорской «Три фигуры», которую сюда доставили из Третьяковской галереи.

Выставка продолжает работать

Выставка продолжает работать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в ЕЦ, повреждения на полотно нанесли шариковой ручкой, после чего полотно отправили на реставрацию в Москву.

- После случившегося отправлен в отставку начальник службы безопасности Ельцин Центра. Что касается того, кто испортил картину, то он не был сотрудником или бывшим сотрудником ЕЦ, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Ельцин Центре. – Порча картины произошла в рабочее время, человек не был участником экскурсии.

Картине пририсовали глазки шариковой ручкой. Фото: The Art Newspaper Russia

Картине пририсовали глазки шариковой ручкой. Фото: The Art Newspaper Russia

Напомним, что выставка продолжает работу. На месте испорченной картины ничего вывешивать не стали.

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