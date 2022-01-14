Начальник службы безопасности Ельцин Центра уволился из-за скандала с испорченной картиной

Место картины сейчас пустует Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском Ельцин Центре разразился нешуточный скандал. В декабре здесь испортили картину, созданную ученицей самого Малевича. Шедевр был застрахован на 75 миллионов долларов.

Инцидент произошел 7 декабря на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», которая сейчас проходит в Арт-галерее Ельцин Центра. Здесь была представлена картина Анны Лепорской «Три фигуры», которую сюда доставили из Третьяковской галереи.

Выставка продолжает работать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в ЕЦ, повреждения на полотно нанесли шариковой ручкой, после чего полотно отправили на реставрацию в Москву.

- После случившегося отправлен в отставку начальник службы безопасности Ельцин Центра. Что касается того, кто испортил картину, то он не был сотрудником или бывшим сотрудником ЕЦ, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Ельцин Центре. – Порча картины произошла в рабочее время, человек не был участником экскурсии.

Картине пририсовали глазки шариковой ручкой. Фото: The Art Newspaper Russia

Напомним, что выставка продолжает работу. На месте испорченной картины ничего вывешивать не стали.

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