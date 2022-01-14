Сдать елку в Среднеуральске и Верхней Пышме в 2022 году: адреса

Опубликован список адресов, куда можно сдать елку в Среднеуральске и Верхней Пышме Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕМУП «Спецавтобаза» опубликовали список адресов, куда сдать елку в Среднеуральске и Верхней Пышме. Оставить елку можно будет в отсеке для крупногабаритного мусора, а также рядом с баками на контейнерной площадке. Публикуем список адресов, куда сдать новогоднюю елку в Среднеуральске и Верхней Пышме в 2022 году.

Адреса, куда сдать елку в Среднеуральске в 2022 году:

Кинотеатр «Волна» на улице Калинина, 14.

Продуктовый магазин «Пятерочка» на улице Строителей, 8А

В Среднеуральске сдать елку после Нового года 2022 можно с 17 по 30 января 2022 года.

Адреса, куда сдать елку в Верхней Пышме в 2022 году:

«ВИП-город» на проспекте Успенский, 127

«Кировский» на улице Орджоникидзе, 18

«Кировский» на улице Петрова, 34Б

В Верхней Пышме сдать елку после Нового года 2022 можно с 15 по 23 января 2022 года.

Перед тем, как сдать елку, нужно снять с елки новогодние украшения, такие как мишура, блестки, игрушки и гирлянду.

После сбора новогодних елок сотрудники ЕМУП «Спецавтобазы» утилизируют деревья, а после отправят щепки в питомники для растений и на предприятия.

Ранее «Комсомолка» публиковала список мест, куда сдать елку в Екатеринбурге в 2022 году. Так, можно выбросить елку в специальные контейнеры для крупногабаритного мусора на улицах: Антона Валека,12 и Металлургов, 87.