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Общество14 января 2022 10:00

Денис Парамонов покинул пост главы Тагилстроевского района Нижнего Тагила

Он назначен директором «Тагилэнерго»
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Обязанности главы Тагилстроевского района исполняет Оксана Першина

Обязанности главы Тагилстроевского района исполняет Оксана Першина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Денис Парамонов покинул пост главы Тагилстроевского района Нижнего Тагила. Информация об этом опубликована на сайте администрации города. В пятницу, 14 января, он был назначен на должность директора МУП «Тагилэнерго».

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии, исполняющей обязанности главы Тагилстроевского района назначена заместитель Дениса Парамонова Оксана Першина. Ранее она занимала пост начальницы миграционной службы в Нижнем Тагиле.

Отметим, Денис Парамонов руководил Тагилстроевским районом с 2016 года. До этого он занимал должность главы территориальной администрации поселка Покровское-1.