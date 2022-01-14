Обязанности главы Тагилстроевского района исполняет Оксана Першина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Денис Парамонов покинул пост главы Тагилстроевского района Нижнего Тагила. Информация об этом опубликована на сайте администрации города. В пятницу, 14 января, он был назначен на должность директора МУП «Тагилэнерго».

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии, исполняющей обязанности главы Тагилстроевского района назначена заместитель Дениса Парамонова Оксана Першина. Ранее она занимала пост начальницы миграционной службы в Нижнем Тагиле.

Отметим, Денис Парамонов руководил Тагилстроевским районом с 2016 года. До этого он занимал должность главы территориальной администрации поселка Покровское-1.