Обязанности главы Тагилстроевского района исполняет Оксана Першина
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Денис Парамонов покинул пост главы Тагилстроевского района Нижнего Тагила. Информация об этом опубликована на сайте администрации города. В пятницу, 14 января, он был назначен на должность директора МУП «Тагилэнерго».
Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии, исполняющей обязанности главы Тагилстроевского района назначена заместитель Дениса Парамонова Оксана Першина. Ранее она занимала пост начальницы миграционной службы в Нижнем Тагиле.
Отметим, Денис Парамонов руководил Тагилстроевским районом с 2016 года. До этого он занимал должность главы территориальной администрации поселка Покровское-1.