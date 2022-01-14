В Екатеринбурге отремонтируют 179 многоквартирных домов

В Екатеринбурге за год отремонтируют почти сотню домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Екатеринбурге капитальный ремонт проведут в 99 многоквартирных домах, а всего в программу вошли 179 домов. Во время ремонта в домах заменят инженерные сети, лифты, кровлю, обновят подвалы, подъезды и фасады.

Также продолжается переселение жителей аварийных домов по программе «переселение из аварийного жилья до 2025 года в Свердловской области». По ней в Екатеринбурге на 1 ноября 2021 года построили 23 дома, еще 9 домов возводятся сейчас. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Все многоквартирники, признанные аварийными, автоматически включаются в программу, после чего формируется график расселения. Так, до 2025 году в Екатеринбурге расселят 1 165 семей.