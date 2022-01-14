На Урал привезли из Ирана киви, зараженные опасным вредителем

Однако зараженные плоды как вид продукции несут низкий фитосанитарный риск Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область из Ирана привезли 5,5 тонн киви, зараженные опасным карантинным вредителем - тутовой щитовкой. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

- Тутовая щитовка относится к карантинным вредителям, не зарегистрированным на территории РФ. Ее родина – Китай, Корея, Япония, - говорится в сообщении.

Вредитель особенно опасен для посадочного материала. Однако зараженные плоды как вид продукции несут низкий фитосанитарный риск. Поэтому специалисты разрешили ввоз киви с тутовой щитовкой в Свердловскую область.

Ранее, 6 декабря 2021 года, в Свердловскую область привезли из Армении зараженную клубнику. В ягодах обнаружили западного цветочного трипса. Всего в партии насчитали 298 килограмм ягод. Однако вредителя выявили только в одном килограмме товара.