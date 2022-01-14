Продавца паленой водкой обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале задержали продавца суррогатом, от которого скончались три женщины из Режа. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник. Мужчину обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ. Он признал свою вину.

- Первой жертве было 44 года. Ее доставили в больницу 15 числа, а через сутки она умерла. Причиной смерти было отравление неустановленным веществом, - ранее рассказал инсайдер. - В ночь на 20 декабря скончалась 53-летняя женщина, после употребления суррогатного алкоголя она впала в кому. 28 декабря умерла 41-летняя женщина.

Также он отмечал, что в ходе исследования у женщин в моче был обнаружен метанол. Полиция выяснила, что обвиняемый не только продавал алкоголь, но и работал таксистом. По предварительной информации, он продавал паленую водку под этикетками брендов «Абсолют» и «Застолье».

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