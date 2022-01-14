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Спорт14 января 2022 8:51

ФК «Урал» расторг контракт с защитником Рыковым

В составе «шмелей» Владимир провел 27 матчей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Фото: ФК «Урал»

Фото: ФК «Урал»

ФК «Урал» и защитник Владимир Рыков расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

- Благодарим Владимира за игру в нашей команде и желаем успешного продолжения карьеры! - написали в группе ВКонтакте ФК «Урал».

В команду футболист пришел в августе 2020 года. В составе «шмелей» он провел 27 матчей.

Напомним, накануне, 13 января, стало известно, что в ФК «Урал» из трехлетней аренды в минском «Динамо» возвращается сербский защитник Доминик Динга. 23-летний игрок пришел в стан «шмелей» еще в 2016 году, после чего быстро закрепился в основном составе и провел за команду 29 матчей.

Также ранее мы писали, что ФК «Урал» перед второй половиной чемпионата российской премьер-лиги усилился полузащитником Александром Юшиным, который является лучшим бомбардиром ФНЛ. Спортсмену 26 лет, в составе «шмелей» он будет играть под седьмым номером.