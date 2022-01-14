Водитель, пострадавший в аварии на Пермском тракте, скончался в больнице

Пассажирка легковушки после ДТП попала в реанимацию Фото: группа «ВКонтакте» «Екатеринбург-Серов (Online)»

В больнице Красноуфимска скончался 46-летний житель Пермского края, который пострадал в аварии. 11 января его Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в фуру Mercedes. Эту информацию подтвердили в Госавтоинспекции.

- Пассажир Hyundai Solaris женщина 1976 г.р. в момент аварии находилась на переднем пассажирском сиденье, была пристегнута ремнем безопасности. От удара она тоже получила тяжелые повреждения и была госпитализирована в реанимационное отделение, - отметили в свердловском управлении ГИБДД.

Известно, что погибший является жителем села Юг.