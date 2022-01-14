В Екатеринбург привезли низкопольные трамваи из Нижнего Тагила

Трамваи модели 71-415, которые привезли в Екатеринбург, являются полностью низкопольными. Фото: АО «Уралтрансмаш»

В Екатеринбург из Нижнего Тагила привезли на диагностику три низкопольных скоростных трамвая нового поколения. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали на заводе АО «Уралтрансмаш», которое произвело транспорт.

- Мы всегда проверяем состояние техники, находящейся на гарантии, особенно новые модели. Обычно наши специалисты выезжают в города эксплуатации, но в этот раз целесообразней было привезти вагоны для диагностики на завод. Трамваи приходят по одному, первый уже отправлен обратно для дальнейшей эксплуатации, - рассказал директор завода Дмитрий Семизоров.

Такой трамвай вмещает 190 человек и может прослужить не меньше 30 лет. Фото: АО «Уралтрансмаш»

Трамваи модели 71-415, которые привезли в Екатеринбург, являются полностью низкопольными. Они год ездили по Нижнему Тагилу, а теперь проходят диагностику всех систем на заводе-изготовителе.

Ранее, в ноябре 2020 года «Уралтрансмаш» передал в рамках контракта три полностью низкопольных односекционных вагона Нижнему Тагилу. Такой трамвай вмещает 190 человек и может прослужить не меньше 30 лет.

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