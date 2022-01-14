Предлагал поиграть на телефоне: в Екатеринбурге задержали южанина, который приставал к мальчикам

Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском районе Екатеринбурга задержали 56-летнего южанина, который приставал к мальчика 10 и 9 лет. Об этом «КП» рассказал осведомленный источник. Педофил заманивал детей к себе в квартиру на улице Комвузовской под предлогом игр на телефоне.

- Он трогал детей за гениталии, а потом отпускал домой. Родители детей обратились в полицию. К счастью, мальчики запомнили точный адрес извращенца, - рассказывает инсайдер «КП»-Екатеринбург.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Южанину грозит до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения.

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.