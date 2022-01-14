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Происшествия14 января 2022 7:47

Главного десантника Екатеринбурга Евгения Тетерина оставили в СИЗО

Адвокат просил суд освободить обвиняемого из-под стражи
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Суд не нашел оснований для отмены постановления суда первой инстанции

Суд не нашел оснований для отмены постановления суда первой инстанции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу главного десантника Екатеринбурга Евгения Тетерина, обвиняемого в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере. Адвокат просил суд освободить обвиняемого из-под стражи.

- Защитник ссылался на то, что от органов предварительного следствия Тетерин не скрывался и скрываться не собирается. Выслушав доводы жалобы и мнение сторон, суд не нашел оснований для отмены постановления суда первой инстанции и оставил его без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения, - рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, о задержании Евгения Тетерина стало известно 18 ноября 2021 года. «КП-Екатеринбург» стало известно, что председателя союза десантников в Уральском федеральном округе задержали вместе с директором ООО «Уралщебень» Вячеславом Ивановым и еще одним посредником Ибадом Гурбановым по делу о передаче взятки в размере 4,5 миллионов рублей. Взятка предназначалась надзорному ведомству для сокрытия ущерба экологии.