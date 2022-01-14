В одну из больниц Екатеринбурга поступила крупная партия «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»

Поставить эти вакцины можно в поликлинике № 1 на улице Бебеля, 160 и поликлинике № 2 на улице Братьев Быковых, 16 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург привезли партию редких вакцин от коронавируса. При этом в Центральную городскую клиническую больницу №3 доставили больше всего растворов для прививок: 800 доз «КовиВак» и 900 доз «ЭпиВакКороны». Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в самом медицинском учреждении.

- Партия большая среди других лечебных учреждений города. По городу нам дали действительно больше, чем другим, - объяснили там.

«КовиВак» является инактивированной вакциной, в которой содержится убитый вирус. В «ЭпиВакКороне» действующими веществами являются пептидные антигены. При этом «КовиВак» рекомендована пациентам от 18 до 60 лет. Особенно его советуют студентам с ослабленным иммунитетом. «ЭпиваВакКорон» в свою очередь подходит для пожилых людей старше 60 лет.

Поставить эти редкие вакцины, по данным мэрии, можно в поликлинике № 1 на улице Бебеля, 160 с 08:00 до 19:00. Также можно обратиться в поликлинику № 2 на улице Братьев Быковых, 16 с 09:00 до 16:00. Там работают несколько кабинетов вакцинации. Желающим поставить прививку нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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