Михаила Воеводина освободили от уголовной ответственности и назначили ему судебный штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский облсуд признал законным прекращение уголовного дела экс-главы «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, ранее обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

- Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Верхнесалдинского районного суда без изменений, - рассказали в пресс-службе суда.

Уголовное дело было прекращено по ходатайству следователя 17 ноября 2021 года. Михаила Воеводина освободили от уголовной ответственности и назначили ему судебный штраф в размере 80 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали, что Арбитражный суд Свердловской области утвердил мировое соглашение между корпорацией «ВСМПО-Ависма» и ее экс-директором Михаилом Воеводиным. Бывший глава крупнейшего производителя титана должен был выплатить компании 1,7 миллиардов рублей в качестве компенсации ущерба.