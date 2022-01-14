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Общество14 января 2022 7:18

Свердловский облсуд признал законным прекращение уголовного дела экс-главы «ВСМПО-Ависма»

Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Михаила Воеводина освободили от уголовной ответственности и назначили ему судебный штраф

Михаила Воеводина освободили от уголовной ответственности и назначили ему судебный штраф

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский облсуд признал законным прекращение уголовного дела экс-главы «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, ранее обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

- Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Верхнесалдинского районного суда без изменений, - рассказали в пресс-службе суда.

Уголовное дело было прекращено по ходатайству следователя 17 ноября 2021 года. Михаила Воеводина освободили от уголовной ответственности и назначили ему судебный штраф в размере 80 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали, что Арбитражный суд Свердловской области утвердил мировое соглашение между корпорацией «ВСМПО-Ависма» и ее экс-директором Михаилом Воеводиным. Бывший глава крупнейшего производителя титана должен был выплатить компании 1,7 миллиардов рублей в качестве компенсации ущерба.