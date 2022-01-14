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Здоровье14 января 2022 6:41

В свердловском Роспотребнадзоре рассказали, кого проверяют на «омикрон»

В лабораторию отправляют не менее чем 10% тестов в сутки
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Роспотребнадзор планирует отправлять не менее 10% тестов в сутки в новосибирскую лабораторию «Вектора»

Роспотребнадзор планирует отправлять не менее 10% тестов в сутки в новосибирскую лабораторию «Вектора»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области пока не обнаружен штамм коронавируса «омикрон», однако ситуация может в любой момент поменяться. Об этом говорят, в том числе, и власти региона.

- Мы договорились нарастить объемы тестирования на коронавирус. Начать поверять работников непрерывных производств, - ранее рассказал глава региона Евгений Куйвашев. - Роспотребнадзор сейчас планирует отправлять не менее 10% тестов в сутки в новосибирскую лабораторию «Вектора», чтобы там следили, нет ли у нас омикрона. Нам важно не упустить момент.

В Роспотребнадзоре Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали, чьи тесты направляются в «Вектор» и кого проверяют на «омикрон».

- Материал для определения вариантов вируса отбирается у заболевших новой коронавирусной инфекцией: прибывших из-за рубежа, контактных с прибывшими из-за рубежа, в клинически тяжелых случаях, заболевших повторно, привитых лиц, с нетипичным течением болезни, у детей и др. случаях, - всего не менее, чем у 10% заболевших новой коронавирусной инфекцией, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Результаты секвенирования ДНК вируса аккумулируются и анализируются в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Напомним, ранее эксперт рассказал, когда штамм «омикрон» может прийти в Свердловскую область.