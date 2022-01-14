Свердловчанин вывез из страны пиломатериалов на 63 миллиона

При этом уралец занес ложные сведения в декларации на товар Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале 38-летнего мужчину обвиняют в контрабанде пиломатериалов на 63,1 миллиона рублей. Его дело передано в суд, сообщает прокуратура по Свердловской области.

Обвиняемый является жителем Тавды. По версии следствия, с июня 2018 года по февраль 2019 года он незаконно по железной дороге незаконно вывез в другую страну пиломатериалы, которые получил из неизвестных источников. Уралец перевез таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества.

- При этом обвиняемый внес заведомо недостоверные сведения в декларации на товары, в том числе о законности происхождения пиломатериалов, - говорится в сообщении прокуратуры.

На жителя Тавды завели уголовное дело. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что свердловчанке грозит реальный тюремный срок за контрабанду иностранной валюты. Во время таможенного контроля в аэропорту «Кольцово» она рассказала, что привезла из Кипра девять тысяч долларов, разрешенные к перевозке по закону. При осмотре сумма оказалась больше – 34 046 долларов.

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