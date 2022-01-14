ЧП произошло на производственной площадке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочий «Уралтрансмаша» получил серьезную травму. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили на предприятии.

- На производственной площадке «Уралтрансмаша» произошло ЧП, в результате которого пострадал оператор станков с ЧПУ (числовое программное управление). Работнику оказана вся необходимая медицинская помощь, - рассказали в пресс-службе «Уралтрансмаша».

Также там отметили, что на предприятии создана комиссия по расследованию причин произошедшего. Мужчина сейчас находится в 23 больнице.

Напомним, 5 января на карьере Баженовского месторождения комбината «Ураласбест» произошло ЧП - с уступа упал 50-тонный самосвал. В нем в этот момент находился водитель - 33-летний Артем Шадрин. Он погиб. У мужчины осталась жена и две дочки.