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Происшествия14 января 2022 4:17

Рабочий «Уралтрансмаша» получил серьезную травму

На предприятии создана комиссия по расследованию причин произошедшего
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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ЧП произошло на производственной площадке

ЧП произошло на производственной площадке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочий «Уралтрансмаша» получил серьезную травму. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили на предприятии.

- На производственной площадке «Уралтрансмаша» произошло ЧП, в результате которого пострадал оператор станков с ЧПУ (числовое программное управление). Работнику оказана вся необходимая медицинская помощь, - рассказали в пресс-службе «Уралтрансмаша».

Также там отметили, что на предприятии создана комиссия по расследованию причин произошедшего. Мужчина сейчас находится в 23 больнице.

Напомним, 5 января на карьере Баженовского месторождения комбината «Ураласбест» произошло ЧП - с уступа упал 50-тонный самосвал. В нем в этот момент находился водитель - 33-летний Артем Шадрин. Он погиб. У мужчины осталась жена и две дочки.