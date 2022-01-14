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Общество14 января 2022 3:51

На Урале завершились поиски высокого мужчины со шрамом на лице

Сайко Ярослав пропал больше месяца назад
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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К счастью, пропавшего мужчину нашли живым Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

К счастью, пропавшего мужчину нашли живым Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

В Свердловской области завершились поиски 36-летнего Сайко Ярослава, пропавшего еще 11 декабря.

- Найден, жив! Всем спасибо за помощь в поисках, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Напомним, у Ярослава есть особые приметы - его рост составляет около 210 сантиметров, также у него есть шрам через все лицо. Он пропал на Балтыме, где работал вахтовым методом. Сестра мужчины рассказывала, что дозвонилась до начальника брата, который сообщил ей, что Ярослав внезапно собрал вещи и ночью покинул место работы.

Ярослава разыскивали родственники, сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов «Прорыв» и «Лиза Алерт».