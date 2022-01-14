Больше всего тех, кому приходилось хотя бы иногда работать в дистанционном режиме - среди ИТ-специалистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область заняла первое место в стране по количеству сотрудников на удаленке, поделив его с Московской областью. Об этом рассказали в службе исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru. По их данным, в нашем регионе 71% работников во время опроса рассказали, что работали из дома.

- 50% компаний из тех, где практиковалась дистанционная занятость, возвращали в офис всех сотрудников, 31% - частично, 19% - не возвращали никого, - рассказали в пресс-службе hh.ru.

Также опрос показал ,что больше всего тех, кому приходилось хотя бы иногда работать в дистанционном режиме - среди ИТ-специалистов (80%) и маркетологов (73%), меньше всего - среди административного персонала (43%) и специалистов по продажам (36%).

Сейчас, по данным аналитиков hh.ru, 51% компаний Свердловской области работают в гибридном режиме, совмещая офис и удаленный формат. Больше всего эта практика распространена в ИТ-сфере (66%), маркетинге (53%) и в банках (51%).