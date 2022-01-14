Начало недели в Свердловской области будет морозным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, какая погода ждет жителей Свердловской области на следующей неделе. Судя по нему, начало недели будет морозным, но затем погода порадует повышением температуры.

- В первой половине следующей недели движение через Урал атмосферных фронтов обусловит колебание температуры: от умеренного мороза в первые дни недели до относительно слабого минуса в середине недели, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Так, в начале недели столбики термометров покажут от -17 до -22 градусов, к середине недели будут подниматься до -5, -8 градусов.

Напомним, в ближайшие выходные в Свердловской области 15 и 16 января ожидаются метели и сильный ветер с порывами до 16-18 метров в секунду. В городах региона местами пройдет небольшой снег.