Обстоятельства аварии выясняются. Фото: ГИБДД Свердловской области

На 239 километре трассы Екатеринбург-Серов столкнулись три автомобиля и пассажирский автобус. Как сообщает ГИБДД Свердловской области, в аварии пострадал 61-летний мужчина, он госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести.

По данным Госавтоинспекции, 13 января в 20:10 водитель иномарки «Renault Duster» превысил скорость и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автобусом «НЕФАЗ» и грузовым фургоном «Mercedes-Benz». В результате аварии у машины «Рено» отпало переднего колесо, на которое наехал «ГАЗ-2752».

Автомобили получили механические повреждения. Фото: ГИБДД Свердловской области

-Сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля «Renault Duster» привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима, за несоблюдение дистанции, - рассказали в ГИБДД.

Автомобили получили механические повреждения. В момент ДТП автобус был пуст и ехал в поселок Платина. Движение на трассе восстановлено.

Обстоятельства аварии выясняются, опрашиваются очевидцы.