В футбольный клуб «Урал» после трехлетней аренды в Минске возвращается защитник Доминик Динга

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

В футбольный клуб «Урал» из трехлетней аренды в минском «Динамо» возвращается сербский защитник Доминик Динга. 23-летний игрок пришел в стан «шмелей» еще в 2016 году, после чего быстро закрепился в основном составе и провел за команду 29 матчей.

- В 2018 году Доминик уехал в аренду в минское «Динамо». За белорусский клуб защитник провёл 40 игр и забил один гол, - уточнили в пресс-службе «Урала».

Болельщики с теплотой отреагировали на эту новость и пожелали ему продуктивной игры. Напомним, ранее стало известно, что «Урал» перед второй половиной чемпионата российской премьер-лиги усилился полузащитником Александром Юшиным, который является лучшим бомбардиром ФНЛ. Спортсмену 26 лет, в составе «шмелей» он будет играть под седьмым номером.