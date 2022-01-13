Сообщение о возгорание поступило в дежурную часть 13 января. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Алапаевске пожарные спасли человека из горящего дома на улице Гоголя. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, пламя, которое распространилось на площади 50 квадратных метров, повредило стены, пол и домашнее имущество квартиры в двухэтажном здании.

Сообщение о возгорание поступило в дежурную часть 13 января в 16:56. На место оперативно приехали две единицы техники и 12 человек личного состава.

- Пожарно-спасательными подразделениями из окна второго этажа по лестнице-палке спасен 1 человек, - уточнили в МЧС.

Информация о пострадавших не поступила. Огонь был потушен в 17:10, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 17:48.

Напомним, что в Каменске-Уральском из-за пожара в пятиэтажном доме эвакуировали 10 человек, в том числе одного ребенка. На место оперативно приехали три единицы техники и десять человек личного состава.