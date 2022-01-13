В уральской колонии заключенному пытались передать запчасти для телефона

На нарушителя составили административный протокол Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышловской исправительной колонии 35-летний заключенный с помощью своего товарища пытался получить запрещенный груз, ему хотели передать дисплей для телефона. Известно, что посылка, замаскированная в специальном тайнике, пришла из Заречного.

- 10 января при отработке оперативной информации сотрудниками отдела безопасности оперативного отдела пресечена попытка доставки запрещенных предметов. Гражданин попытался передать осужденному посылку, спрятанную в корпусе настольного зеркала, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

На нарушителя составили административный протокол по статье «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы». Материалы отправили на рассмотрение Мировой суд судебного участка № 3 Камышловского судебного района.