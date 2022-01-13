У парня диагностировали перелом поясничного отдела Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет по Свердловской области займется делом пострадавшего в Нижнем Тагиле 15-летнего подростка. Как сообщает СК, проводится проверка, устанавливаются и опрашиваются очевидцы.

Напомним, что 12 января на горе Белой во время тренировочного заезда разбился 15-летний горнолыжник. По словам менеджера, у парня диагностировали перелом поясничного отдела позвоночника, переломы ребер, внутреннее кровотечение. Спортсмена ввели в искусственную кому, чтобы доставить его в нейрохирургию больницы № 9 в Екатеринбурге.

- В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств происшествия, - рассказали в Следственном комитете.

В связи с этим событием в этот день все соревнования пришлось отменить.