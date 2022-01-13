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Спорт13 января 2022 16:25

«Автомобилист» на домашней арене уверенно переиграл «Северстать» из Череповца

Матч, проходивший в КРК «Уралец» завершился со счетом 5:2
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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«Автомобилист» находится на 10 месте восточной конференции

«Автомобилист» находится на 10 месте восточной конференции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга прервал шестиматчевую серию поражений и на домашней арене уверенно переиграл череповецкую «Северсталь», матч, проходивший в КРК «Уралец» завершился со счетом 5:2.

Хозяева площадки первыми открыли счет, на девятой минуте в большинстве отличился Станислав Бочаров. Также одну шайбу забросил Брукс Мэйсек, дубль на свой счет записал Шейн Принс, а под занавес третьего периода Станислав Бочаров снова реализовал численное большинство.

Гости на это смогли ответить точными бросками Даниила Вовченко и Ивана Емца. «Автомобилист» находится на 10 месте восточной конференции, но эта победа приблизила уральцев к зоне плей-офф, в активе команды 42 очка в 45 проведенных матчах.