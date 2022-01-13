В Екатеринбурге поймали мужчину, угнавшего велосипед у местной жительницы

Мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что велосипед продал на улице неизвестным людям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали мужчину, который угнал велосипед у местной жительницы. Оказалось, что двухколесный транспорт пропал около магазина на улице Белоярской в Октябрьском районе еще в июле прошлого года, ущерб оценили в шесть тысяч рублей.

- Накануне, 12 января, была установлена личность подозреваемого в хищении велосипеда, его задержали. Ранее судимого за кражу 41-летнего екатеринбуржца доставили в дежурную часть отдела полиции для разбирательства, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что велосипед продал на улице неизвестным людям. Возбуждено уголовное дело по статье «Краже», ему грозит до двух лет лишения свободы.