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Общество13 января 2022 15:58

В Екатеринбурге поймали мужчину, угнавшего велосипед у местной жительницы

Двухколесный транспорт пропал около магазина на улице Белоярской
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что велосипед продал на улице неизвестным людям

Мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что велосипед продал на улице неизвестным людям

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали мужчину, который угнал велосипед у местной жительницы. Оказалось, что двухколесный транспорт пропал около магазина на улице Белоярской в Октябрьском районе еще в июле прошлого года, ущерб оценили в шесть тысяч рублей.

- Накануне, 12 января, была установлена личность подозреваемого в хищении велосипеда, его задержали. Ранее судимого за кражу 41-летнего екатеринбуржца доставили в дежурную часть отдела полиции для разбирательства, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что велосипед продал на улице неизвестным людям. Возбуждено уголовное дело по статье «Краже», ему грозит до двух лет лишения свободы.