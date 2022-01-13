В Екатеринбурге больше года ищут пропавшую молодую мать

Следственный комитет заявил о расследовании. Фото: предоставлено родственниками пропавшей

В Екатеринбурге уже несколько лет ищут 37-летнюю Юлию Григорьеву. По данным Следственного комитета по Свердловской области, женщину видели в последний раз 18 ноября 2019 года.

Как сообщает следствие, Юлия Григорьева, не доходя до подъезда собственного дома на улице Дружининская, остановила проезжающую мимо машину и села в нее, позже женщину видели в закусочной на Сортировке, куда она приехала на серой иномарке, за рулем которой был мужчина восточной внешности. После этого свердловчанку никто не видел.

Фоторобот предполагаемого преступника. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Спустя два месяца после пропажи Следственный комитет заявил о расследовании дела по статье «Убийство». У Юлии Григорьевой остались муж и пятилетний ребенок. Брат главы семейства рассказал «КП-Екатеринбург», что никаких зацепок по ее делу больше не было.

Приметы пропавшей: рост 160-165 см., темные волосы до плеч, худое телосложение, карие глаза, шрам на животе.

Одежда: на момент исчезновения была одета в черную вязаную шапку, длинный оранжевый пуховик, синие джинсы, черные кожаные полуботинки, серую кофту, на шее имелась тонкая золотая цепочка.

На момент исчезновения была одета в черную вязаную шапку Фото: предоставлено родственниками пропавшей

Всех, кто знает о местонахождении подозреваемого или пропавшей женщины, просят звонить по телефонам территориального следственного отдела СКР в городе Екатеринбурге: +7(922)162-63-81, 8(343) 354-08-31, 354-08-02, либо по «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343) 358-71-61, или по линии «02».