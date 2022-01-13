На Урале разыскивают родственников солдата, награжденного орденом «Красной Звезды»

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Свердловской области поисковый отряд «Боевое Братство» разыскивает родственников красноармейца Аксена Александровича Башкирцева, который в годы войны был награжден орденом «Красной Звезды». Известно, что мужчина родился в 1907 году в селе Рахмангулово Красноуфимского района.

- На службу в ряды Красной Армии был призван 5 августа 1941 года. При этом на момент постановки на воинский учет он проживал в доме № 8 по улице Радищева в городе Свердловске. Службу он проходил в 359 медико-санитарном батальоне 215 стрелковой дивизии в качестве шофера санитарной машины, - уточнили в СУ СК России по Свердловской области.

Предполагается, что свой орден красноармеец потерял в ходе одного из боев. Награду обнаружили поисковики и по номеру выяснили данные бойца, после чего начали устанавливать родственников. Если вам что-то известно о родственниках солдата, звоните по телефону: 8-912-68-991-61 (Евгения Сергеевна Малинина).