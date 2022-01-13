На Урале задержали вора-домушника, ограбившего несколько коттеджей на 70 тысяч рублей

Полицейские задержали мужчину по горячим следам и изъяли часть похищенного. Фото: МО МВД «Верхнепышминский»
В городском округе Верхняя Пышма полицейские задержали мужчину, подозреваемого в проникновении и ограблении нескольких коттеджей. Общая сумма ущерба достигает больше 70 тысяч рублей. Об этом сообщает МО МВД «Верхнепышминский».
Жители одного из коттеджных поселков в начале января 2022 года обратились в полицию с заявлением о том, что неизвестный проник в их дома и похитил имущество. Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 50-летнего мужчину, который раньше несколько раз привлекался к уголовной ответственности.
- При допросе задержанный пояснил, что в период новогодних праздников находился в коттеджном поселке, расположенном на территории ГО Верхняя Пышма. Гуляя по поселку мужчина убедился в том, что в настоящее время в домах никого нет. Тогда у него возник преступный умысел в хищении чего-то ценного для перепродажи, - говорится в сообщении полиции.
Мужчина разбивал окна или выламывал входные двери, чтобы проникнуть в дома. Затем он похищал телевизоры, обогреватели, звуковые колонки, роутер и спутниковые антенны. Подозреваемый обошел так несколько участков.
Полицейские задержали мужчину по горячим следам и изъяли часть похищенного. На него завели уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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