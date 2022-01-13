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Происшествия13 января 2022 13:38

На Урале в 2021 году на дорогах погибли 16 детей

Еще 176 граждан до 18 лет получили травмы
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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В 2021 год на дорогах Свердловской области фиксировали высокую аварийность

В 2021 год на дорогах Свердловской области фиксировали высокую аварийность

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дорогах Свердловской области в 2021 году в 159 ДТП погибли 16 детей, еще 176 – получили травмы. Четверо детей погибли по причине нарушения правил дорожного движения, они не были пристегнуты удерживающими устройствами или ремнями безопасности.

Среди смертельных аварий с участием детей есть ДТП, которое произошло 3 октября на 11 километре Серовского тракта. Там иномарка «Рено Логан» столкнулась с «Камазом», после чего иномарка загорелась. Трехлетний мальчик погиб на месте ДТП. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В 2022 году на севере области в аварии погиб 11-летний мальчик. Сотрудники ГИБДД намерены провести профилактические мероприятия, на которых разъяснят правила безопасной поездки с ребенком.