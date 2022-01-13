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Происшествия13 января 2022 13:13

В Нижнем Тагиле рецидивист зарезал свою сожительницу

Трагедия произошла во время новогодних праздников
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Не выдержав претензий, злоумышленник, будучи нетрезвым, схватился за нож

Не выдержав претензий, злоумышленник, будучи нетрезвым, схватился за нож

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 40-летний рецидивист убил свою сожительницу во время бытового конфликта. Следователи установили, что трагедия произошла 6 января, женщина обиделась на уральца из-за того, что тот не приходил домой несколько дней. Не выдержав претензий, злоумышленник, будучи нетрезвым, схватился за нож.

- От полученной травмы шеи женщина скончалась на месте происшествия. После случившегося мужчина сам позвонил по телефону службы спасения и сообщил о том, что его сожительницу якобы кто-то ранил ножом, скрыв свою причастность к криминальному событию, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, за плечами мужчины 11 судимостей, в том числе кражи, убийство, посредничество во взяточничестве и даже за жесткое обращение с животными. Из колонии он освободился осенью прошлого года. До суда его заключили под стражу.