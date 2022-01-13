В Сургуте в 2022 году наведут порядок во дворах

Больше 30 дворов отремонтируют в Сургуте в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Сургута намерена прибраться в 31 дворе на условиях софинансирования. Замену асфальта, парковок и установку спортивных и детских площадок проведут за счет местного бюджета и средств собственников жилья.

По словам главы Сургута Андрея Филатова, горожане сами проявляют заинтересованность в обновлении дворов. Об этом пишет ugra-news.ru.

Если финансирование получится увеличить, то увеличится и количество дворов, которые отремонтируют в 2021 году.

Также по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в Сургуте в этом году отремонтируют пять участков дорог, включая Привокзальную площадь, а также улицу Крылова на участке от Грибоедова до Толстого, Пионерскую, Бажова и Югорский тракт от Энергетиков до Мелик-Карамова.

Кроме этого, в этом году в Сургуте отремонтируют 11 внутриквартальных проездов.