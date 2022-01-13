В Екатеринбурге 14-летний подросток открывает бургерную на Вайнера

Сейчас Святослав находится с командой на стажировке в Тюмени. Фото: страница в Instagram Tesla Burger в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 14-летний подросток Святослав открывает бургерную Tesla Burger в самом центре города. Об этом он сообщил на странице заведения в Instagram.
- Я решил открыть филиал Tesla Burger в родном городе Екатеринбурге после того, как впервые попробовал их бургеры в Тюмени. Я сразу же обратился к персоналу с просьбой дать номер директора для того, что бы вместе с родителями купить франшизу, - рассказал мальчик.
Святослав рассказал, что пообщался с директором франшизы Владиславом и через месяц нашел помещение на улице Вайнера. Фото: страница в Instagram Tesla Burger в Екатеринбурге
Святослав рассказал, что пообщался с директором франшизы Владиславом и через месяц нашел помещение на улице Вайнера.
- Параллельно мы разрабатывали дизайн-проект помещения, покупали оборудование и прямо сейчас я с командой прохожу стажировку в Тюмени, - написал подросток.
Подросток решил открыть точку после того, как попробовал бургеры в филиале сети в Тюмени. Фото: страница в Instagram Tesla Burger в Екатеринбурге
Ранее в Екатеринбурге школьники, участвующие в международном проекте «Виртуальная Медиалаборатория», сняли необычный видеоролик. Они рассказали в нем о случаях гендерной дискриминации, с которымисталкивались в повседневной жизни. Большинству героев материала от 16 до 20 лет. Несмотря на юный возраст, ребятам было что вспомнить.
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