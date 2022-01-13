В Нижнем Тагиле Черноисточинское водохранилище начнут очищать летом этого года

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле очистка Черноисточинского водохранилища начнется в середине июня этого года. На данный момент уже готов пульпопровод, протяженностью три километра, оборудована площадка для складирования и осушения донных отложений.

- 180 геотуб подготовлены для монтажа. В конце февраля состоится приемка земснаряда, который специально изготавливается для этого проекта. В конце весны агрегат будет смонтирован на берегу пруда и спущен на воду, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Все работы проводятся в рамках комплексного плана экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища. Контракт рассчитан на три года, и его стоимость составляет больше четырехсот миллионов рублей.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге начнут чистить озеро Шарташ от донных отложений. Работы продлятся до 2024 года. Общий объем финансирования из федерального бюджета – более 446 миллионов рублей