Спектакль Театра кукол Нижнего Тагила выдвинули на премию губернатора

Постановка про жителей леса выдвинута на премию губернатора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спектакль «Хочу быть волком» нижнетагильского Театра кукол выдвинули на премию губернатора Свердловской области.

Эту постановку создала в 2021 году команда из Беларуси, после чего вошла в шорт-лист премии за вsдающиеся достижения в искусстве. Об этом пишет TagilCity.ru.

Спектакль создали на основе сказки писательницы Беттины Вегенас из Швеции, ее впервые поставили на российской сцене. Главный герой устраивается работать в лес на должность волка, где быстро забывает о своем вегетарианстве и становится хищником.

В Театре Кукол Нижнего Тагила постановка «Хочу быть волком» пользуется большим успехом у зрителей.