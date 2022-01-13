Жители Свердловской области выиграли почти 67 миллионов во время новогодней лотереи

Жителям Среднего Урала удалось выиграть почти 67 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области вошли в топ самых успешных регионов по итогам новогоднего розыгрыша лотерей. Жителям Среднего Урала удалось выиграть почти 67 миллионов рублей. Согласно опубликованным данным, один житель стал лотерейным миллионером, а еще трое получили по 750 тысяч.

- Общее количество счастливых билетов, приобретенных в области, составило 489 635 штук. Одним из обладателей выигрыша в 759 тысяч рублей стал военный пенсионер, который приобрел билеты еще в конце ноября, а о своей удаче мужчина узнал 2 января, - рассказали в пресс-службе «Столото».

Ранее стало известно, что житель Свердловской области во время очередного розыгрыша лотереи «Столото 5 из 36» смог выиграть больше 11 миллионов рублей. Известно, что счастливый билет был приобретен в Серове всего за 40 рублей в обычном киоске.