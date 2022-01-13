Конференция исследователей причин гибели группы Дятлова все-таки пройдет в Екатеринбурге в 2022 году

Группа туристов погибла 2 февраля 1959 года на севере Урала.

В годовщину гибели группы Дятлова, 2 февраля, в Екатеринбурге обычно проходит встреча людей, которые пытаются выяснить причину загадочного ЧП, случившегося на севере Свердловской области в 1959 году. Они проводились Фондом памяти группы Дятлова, который возглавлял Юрий Кунцевич. К сожалению, летом он скончался из-за коронавируса. В связи с этим возник вопрос, будут ли в дальнейшем проводиться подобные ежегодные встречи. Как оказалось, будут. Фонд на своей странице сообщил о подготовке к новой конференции.

- В конце января - начале февраля состоится конференция «Памяти группы Дятлова» в Екатеринбурге. Предлагаем желающим выступить перед пришедшими со своими докладами на тему трагедии прислать название доклада, требуемое время для выступления и краткое его содержание, - сообщают представители Фонда памяти группы Дятлова.

2 февраля 1959 года на севере Среднего Урала в месте, которое теперь известно, как перевал Дятлова погибла группа из девяти студентов-туристов Уральского политехнического института. Обстоятельства их гибели не известны до сих пор. По какой-то причине подготовленные путешественники посреди ночи разрезали палатку и выбежали практически в одном белье на мороз.