Школьников из Югры позвали в Москву на съемки сериала

Ребят снимут во втором сезоне школьного сериала Фото: Михаил ФРОЛОВ

Школьники с ограниченными возможностями здоровья из Нижневартовска отправятся в Москву, где в Парке Горького, на Воробьевых горах и Нескучном саду примут участие в съемках второго сезона сериала «Школьные истории». Сюжет посвящен приключениям детей во время каникул.

Сериал снимается в формате, близком к киножурналу «Ералаш», только актеры в нем – дети с особенностями. В этот раз по окружному гранту для участия выбрали детей из Югры. Об этом пишет портал ugra-tv.ru.

В Москву поедут 10 ребят вместе с родителями, там снимут шесть серий второго сезона.