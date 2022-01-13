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Общество13 января 2022 12:03

Школьников из Югры позвали в Москву на съемки сериала

Ребята снимутся во втором сезоне «Школьных историй»
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Ребят снимут во втором сезоне школьного сериала

Ребят снимут во втором сезоне школьного сериала

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Школьники с ограниченными возможностями здоровья из Нижневартовска отправятся в Москву, где в Парке Горького, на Воробьевых горах и Нескучном саду примут участие в съемках второго сезона сериала «Школьные истории». Сюжет посвящен приключениям детей во время каникул.

Сериал снимается в формате, близком к киножурналу «Ералаш», только актеры в нем – дети с особенностями. В этот раз по окружному гранту для участия выбрали детей из Югры. Об этом пишет портал ugra-tv.ru.

В Москву поедут 10 ребят вместе с родителями, там снимут шесть серий второго сезона.