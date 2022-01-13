Новое колесо обозрения в парке Маяковского запустят в скором времени

Новое 35-метровое колесо обозрения поставили на месте старого аттракциона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новое колесо обозрения в парке имени Маяковского откроют в скором времени. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе ЦПКиО.

- Аттракцион готов к эксплуатации, - заявили там.

Новое 35-метровое колесо обозрения поставили на месте старого аттракциона. В нем 20 закрытых кабинок на 4-6 мест. Дату открытия колеса постоянно переносят. В 2021 году в ЦПКиО говорили, что откроют аттракцион в июле-августе. Затем дату перенесли на сентябрь.

В ноябре прошлого года звучали сроки с 15 по 25 декабря. В этот период колесо обозрения должно было проходить техническое освидетельствование. Директор парка имени Маяковского Павел Зубакин заявлял, что аттракцион скорее всего откроют до конца 2021 года. Он также объяснил, что в середине лета это не получилось сделать из-за того, что производитель сорвал этапы производства по причинам роста цен на материалы. Кроме того, были сложности с транспортировкой.