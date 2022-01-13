МЧС Свердловской области выпустило предупреждение из-за сильного ветра и метелей

Во время непогоды нужно соблюдать меры безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС Свердловской области выпустило предупреждение из-за прогнозируемого синоптиками сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду и метелей. Непогода ожидается в пятницу, 14 января. Жителям региона напомнили о мерах безопасности.

- Если во время непогоды вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач и других источников опасности, - напомнили в МЧС. - Также следует позаботиться о подходящей обуви, передвигаться не спеша и смотреть под ноги.

Также спасатели рекомендуют при сильном ветре, если вы находитесь в здании, закрыть все окна и двери и по возможности отключить электроприборы. Автомобилистам в сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.