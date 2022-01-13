«Не нажимай цифру 1»: В Свердловской области появился новый вид мошенничества

Автора текста про мошенничество установить не удалось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мессенджеры жителей Свердловской области друзья и знакомые присылают сообщения от полицейских с текстом о якобы новом способе мошенничества. В этой массовой рассылке обращаются к жителям с просьбой не нажимать цифру «1». Однако, кто совершает эти звонки и сколько человек пострадали - не поясняется. Приводим текст сообщения.

- Попросили из нашей полиции рассказать. Уже есть пострадавшие. Новая афера – звонят с телефона и просят нажать «1», если сделали прививку. Как нажмете «1» телефон сразу станет заблокирован и далее взломан. У многих привязаны банковские карты, - сообщают в рассылке.

Фото: скриншот.

Кроме того, некоторые пересылают тот же самый текст, но уже от лиц из Министерства, которое не называют. Эти сообщения стали поступать жителям Свердловской области еще в сентябре 2021 года.

- Нам Министерство сегодня прислало информацию, - пишут пользователи мессенджеров.

Фото: скриншот.

Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, жителям Свердловской области часто звонят телефонные мошенники.

-Совет один. Если вам поступают сообщения от неизвестных граждан, которые просят за вас сделать что-либо со своими счетами, сбережениями, сообщить какую-то конфиденциальную информацию, то не нужно поддаваться на провокации. Об этом необходимо проинформировать дежурную часть своего ОВД, - сообщил полковник Горелых.

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