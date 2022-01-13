В Екатеринбурге утвердили проект расширения дороги до Березовского

Проезжую часть расширят до 4 полос, чтобы избежать большого скопления машин, и еще 2 полосы добавят для скоростного движения общественного транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект расширения дороги до Березовского. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Протяженность улично-дорожной сети по Блюхера, Проезжей, Губахинской, Трудовой с обособленной полосой движения скоростного автобуса и транспортной развязкой на пересечении улиц Блюхера, Шефской, Проезжей и Егоршинского подхода составит 6 километров.

Напомним, что для расширения дороги администрация Екатеринбурга планирует полностью выкупить 220 участков с домами и 105 выкупить частично.

- Это расширение проезжей части до 6 полос, частичное спрямление дороги и т.д. У владельцев домов и земельных участков, попадающих в зону строительства земля и строения будут выкупаться по рыночной стоимости, - ранее рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Проезжую часть расширят до 4 полос, чтобы избежать большого скопления машин, и еще 2 полосы добавят для скоростного движения общественного транспорта.