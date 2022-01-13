В Свердловской области коронавирусом заболели еще 410 человек

В Свердловской области из-за коронавируса продолжает действовать масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 410 жителей. Из них 172 – екатеринбуржцы. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Также COVID-19 обнаружен у жителей Ревды, Нижнего Тагила. Карпинска, Первоуральска, Серова, Дегтярска, Верхней Пышмы, Красноуфимска и других населенных пунктах Свердловской области.

С начала пандемии коронавирусом на Урале заразились 203 902 жителя. На данный момент состояние 327 пациентов с подтвержденным COVID-19 оценивается как тяжелое, из них 177 человек находятся в реанимации. В том числе 133 уральца подключены к аппаратам ИВЛ. А состояние 1 680 пациентов оценивается, как средней тяжести.

Всего с начала пандемии вылечиться от коронавируса смогли 178 059 уральцев. За минувшие сутки из больниц выписали 517 человек.

Кроме того, за день скончались 18 свердловчан, заболевших COVID-19. Всего от инфекции погибли 9 686 жителей региона.

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