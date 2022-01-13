Екатеринбурженка хотела заработать на фондовой бирже, но потеряла 6 млн рублей

Когда на счету было около 50 тысяч долларов, екатеринбурженка попробовала вывести деньги, но не смогла Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 49-летняя местная жительница хотела заработать на фондовой бирже, но наткнулась на мошенников и отдала им почти шесть миллионов рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

- В одном из мобильных приложений она увидела рекламу торговой биржевой площадки с предложением по инвестированию, которое ее заинтересовало. Пройдя по ссылке и попав на сайт компании, женщина оставила заявку для регистрации, - говорится в сообщении.

Это произошло в ноябре 2021 года. Свердловчанке почти сразу после заявки позвонил неизвестный, который представился сотрудником трейдерской компании. Он объяснил женщине правила и особенности игры на бирже.

Затем екатеринбурженке позвонила «финансовый консультант». Она объясняла ей, как проходят сделки по покупке и продаже акций, и рассказала про инвестиционный проект. Кроме того, лжеконсультант заявила, что женщине нужно установить специальное приложение, в котором можно проводить выгодные операции на бирже.

После этого свердловчанка воспользовалась при помощи еще одного «трейдера» кредитом в размере 3,1 миллиона рублей. Женщина в режиме онлайн следила за тем, как проводятся сделки и умножаются ее средства.

Когда на счету было около 50 тысяч долларов, екатеринбурженка попробовала вывести деньги. Однако она заметила, что ее игровой фонд заблокирован, и ей нужно внести не меньше 12,5 тысяч долларов. Женщина поняла, что ее обманули, и она обратилась в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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