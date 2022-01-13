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Происшествия13 января 2022 9:50

Екатеринбурженка хотела заработать на фондовой бирже, но потеряла 6 млн рублей

Она доверилась мошенникам
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Когда на счету было около 50 тысяч долларов, екатеринбурженка попробовала вывести деньги, но не смогла

Когда на счету было около 50 тысяч долларов, екатеринбурженка попробовала вывести деньги, но не смогла

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 49-летняя местная жительница хотела заработать на фондовой бирже, но наткнулась на мошенников и отдала им почти шесть миллионов рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

- В одном из мобильных приложений она увидела рекламу торговой биржевой площадки с предложением по инвестированию, которое ее заинтересовало. Пройдя по ссылке и попав на сайт компании, женщина оставила заявку для регистрации, - говорится в сообщении.

Это произошло в ноябре 2021 года. Свердловчанке почти сразу после заявки позвонил неизвестный, который представился сотрудником трейдерской компании. Он объяснил женщине правила и особенности игры на бирже.

Затем екатеринбурженке позвонила «финансовый консультант». Она объясняла ей, как проходят сделки по покупке и продаже акций, и рассказала про инвестиционный проект. Кроме того, лжеконсультант заявила, что женщине нужно установить специальное приложение, в котором можно проводить выгодные операции на бирже.

После этого свердловчанка воспользовалась при помощи еще одного «трейдера» кредитом в размере 3,1 миллиона рублей. Женщина в режиме онлайн следила за тем, как проводятся сделки и умножаются ее средства.

Когда на счету было около 50 тысяч долларов, екатеринбурженка попробовала вывести деньги. Однако она заметила, что ее игровой фонд заблокирован, и ей нужно внести не меньше 12,5 тысяч долларов. Женщина поняла, что ее обманули, и она обратилась в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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