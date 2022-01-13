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Происшествия13 января 2022 9:29

В Екатеринбурге монтажник скончался после падения с крыши

По предварительной информации, у 43-летнего южанина оборвался трос
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Мужчина получил множественные переломы.

Мужчина получил множественные переломы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 43-летний монтажник скончался после падения с крыши. Как стало известно «КП», с тяжелыми травмами мужчину доставили в больницу № 36, но спустя пять часов он умер.

- У него были множественные переломы, разрыв печени и тонкой кишки. Шансов было мало, - пояснил «КП»-Екатеринбург осведомленный источник.

Известно, что 12 января южанин проводил монтажные работы на крыше дома по улице Бисертской. Полиция уже передала материалы проверки в следственный отдел СК.

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.