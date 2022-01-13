На трассе под Екатеринбургом уже две недели под охраной ГИБДД стоят цистерны

При этом 19 машинам удалось проехать по просроченному разрешению на перевозку негабаритных грузов и только две задержали
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Тюменском тракте под Екатеринбургом уже две недели стоят машины с цистернами. Их охраняют сотрудники ГИБДД. Источник «КП-Екатеринбург», знакомый с ситуацией, рассказал, что машины остановили для проверки документов, которые оказались просроченными.
- Эти цистерны отправил «Уралхиммаш» накануне Нового года. Человек, который организовывал эту перевозку на заводе, посмотрел документы водителей, разрешение на транспортировку негабаритного груза и решил, что все нормально. А они оказались просроченными, - сообщил инсайдер.
По данным источника «КП-Екатеринбург», всего была 21 машина с цистернами. При этом 19 машинам удалось проехать по просроченному разрешению на перевозку негабаритных грузов и только две задержали.
Также инсайдер рассказал, что цистерны пустые. Они являются готовой продукцией и предназначены для хранения газа.
Редакция «КП-Екатеринбург» направила официальный запрос в свердловское ГИБДД с просьбой объяснить ситуацию. Однако на момент публикации ответ не пришел. Также не удалось получить комментарий от завод ПАО «Уралхиммаш».
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