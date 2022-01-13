Евгений Куйвашев рассказал о судьбе двух уральских птицефабрик

Работу Среднеуральской птицефабрики приостановили два года назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о судьбе двух известных уральских птицефабрик, которые столкнулись с серьезными проблемами. Речь шла о Среднеуральской и Рефтинской птицефабриках.

- По Среднеуральской птицефабрике есть решение собственника о приостановлении. Безусловно, Среднеуральская птицефабрика была построена с колоссальным нарушением экологических норм, что просто кошмар. Я там был сам, видел, насколько измучены люди, которые ощущали на себе всю производственную деятельность птицефабрики. Вероятнее всего, что на этом месте будет реализован какой-то проект, какой именно – решит собственник. Но это меньше 2% от всего производства. Закрытие этой фабрики никак не сказалось на обеспечении жителей Среднего Урала яйцом, - рассказал Евгений Куйвашев.

По словам губернатора Свердловской области, на Рефтинской птицефабрики возникла напряженная ситуация, из которой нашли выход.

- Фабрика сегодня ведет переговоры с Промсвязьбанком – это основной кредитор, в том числе и на кассовых разрывах. Это банк с нашим министерством подыскивает инвестора, такие есть. Когда будут выполнены все условия, в том числе, и по привлечению инвестиций, то, безусловно, мы все соответствующие бумаги подпишем, - заверил Евгений Куйвашев.

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