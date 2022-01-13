Исполняющим обязанности главврача Свердловского онкодиспансера назначили Бориса Мейлаха

Нового руководителя уже представили коллективу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Временно исполняющим обязанности главного врача Свердловского онкодиспансера назначили известного в регионе хирурга Бориса Мейлаха. Нового руководителя уже представили коллективу. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

Ранее Борис Мейлах ранее возглавлял центральную городскую больницу № 20, больницу №1 Асбеста, «Клинику Павлова», а также в октябре 2021 года занял пост врио главврача больницы Первоуральска. До онкоцентра он являлся заместителем главного врача по хирургии свердловской областной больницы №1.

Напомним, накануне, 12 января, стало известно об отставке главного врача Свердловского онкодиспансера Владимира Елишева, работающего с 2018 года. Причины увольнения главврача не раскрываются.