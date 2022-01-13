Евгений Куйвашев рассказал, будет ли обязательной детская вакцинации от коронавируса

Губернатор Свердловской области высказался о детской вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время итоговой пресс-конференции ответил на вопрос: будет ли обязательной вакцинация детей от коронавируса?

- Детская вакцина поступит, когда пройдут все испытания. Детская вакцинации не будет обязательной, - заверил Евгений Куйвашев.

Также губернатор Свердловской области рассказал о том, что QR-каникулы, по всей видимости, окончатся 20 января 2022 года, так как в Россию идет волна штамма «омикрона».

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